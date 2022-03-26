Жизнь после оккупации: как сейчас выглядит Макаров и где хоронят убитых жителей

Украинские войска освободили поселок городского типа Макаров На Киевщине, но российские захватчики продолжают ежедневно его обстреливать.

На сегодняшний день люди не могут передвигаться по улицам Макарова, потому что в любой момент возле них может взорваться мина или снаряд.

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Нельзя ходить по Макарову, потому что идут бомбардировки… Выходишь утром, а через 200 метров горит дом. Поворачиваешься в другую сторону, там тоже горит,

– рассказывает житель поселка.

Церкви остались целыми

Большинство жилых домов и магазинов уже разрушены, а вокруг них разбросаны обломки стекла и мебели. На дорогах и огородах – огромные воронки от взрывов. К счастью, две церкви остались целыми. "Это Бог, как говорится, хранит их", – говорят местные жители.

Новости и свежую информацию о событиях слушают по радио.

Я это слушаю о Мариуполе… Что 90% построек там уже нет. И говорят, что людей не могут похоронить... Это горе!

– жалуется житель Макарова.

Убитых хоронят на огородах

В самом пгт люди тоже гибнут под обстрелами прямо на улицах, ведь Россия бомбит весь Макаров, несмотря на то, что там находится. "Дочку знакомого убили. Она как раз уходила, и был взрыв на мосту…" – говорит макаровец.

Хоронить умерших родственников и знакомых негде, потому что кладбище, так же как и поселок, все время под ударами. Поэтому жители копают могилы на огородах возле домов.

У нас многие люди уже похоронены на огородах… На кладбище некуда ехать, и там страшно,

– рассказывает житель поселка.

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