Жизнь продолжается: в Мариуполе под звуки бомб рождаются дети

В Мариуполе, несмотря на обстрелы, в убежище роддома рождаются детки.

Показали фото новорожденных в подвале на Левобережье деток.

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Кстати, пока в Киеве 26 февраля звучал сигнал воздушной тревоги, в метро родился ребенок. Роды прошли хорошо и на свет появилась девочка. Назвали Мией.

Желаем малышам расти здоровыми и больше никогда не видеть войны!

Дети, рожденные под звуки бомб / Фото TV7 Мариуполь: