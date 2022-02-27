Жизнь продолжается: в Мариуполе под звуки бомб рождаются дети
27 февраля 2022 , 21:13Читати новину українською
Источник:TV7 Мариуполь
В Мариуполе, несмотря на обстрелы, в убежище роддома рождаются детки.
Показали фото новорожденных в подвале на Левобережье деток.
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Кстати, пока в Киеве 26 февраля звучал сигнал воздушной тревоги, в метро родился ребенок. Роды прошли хорошо и на свет появилась девочка. Назвали Мией.Желаем малышам расти здоровыми и больше никогда не видеть войны!
Дети, рожденные под звуки бомб / Фото TV7 Мариуполь: