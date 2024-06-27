Жизнь в мирной Вене сравнили с жизнью в столице воюющей страны, – эксперт о "рейтинге" городов

В обнародованном "рейтинге" от The Economist города оценивали в том числе по критериям безопасности и стабильности. Поэтому неудивительно, что Киев оказался среди других городов, которые воюют.

Но странно, что некоторые государственные деятели из-за этого "рейтинга" "набрасывают" на Кличко, Киев и Украину в целом. Об этом написал в своем Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

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Рейтинг городов от Economist

The Economist вышел с "рейтингом" лучших и худших городов для жизни. Оценивал по разным критериям, в том числе и стабильностью и безопасностью. Правда, не все киевляне смогли сразу этот рейтинг прочитать из-за тревог и отключения света. Но рейтинг выдался "знатным": столица воюющей Украины оказалась в последней десятке. Рядом с другими городами стран, которые погружены в войны. Первые же места заняла мирная Вена, за ней – Копенгаген, Цюрих, Мельбурн и Калгари с Женевой,

– отметил Черненко.

Он подчеркнул, что в "рейтинге" от The Economist сравнивается жизнь в мирной Вене и в столице Украины, которая воюет.

"Странно, что в Киев по критерию стабильности и безопасности не приобщили, например, Харьков, который россияне ежедневно уничтожают КАБами, или Одессу, которую ежесуточно атакуют "шахедами" и ракетами", – иронизирует нардеп.

Черненко отметил, что государственные деятели, которые через этот "рейтинг" "набрасывают" на мэра Киева Виталия Кличко, работают против киевлян и страны в целом.

Вопросы здесь возникают не столько к изданию, которое подогнало все города под одни критерии, сколько к "своим" украинским деятелям, которые смакуют этот рейтинг, "набрасывая" на Кличко, столицу и Украину в целом. "Чем хуже – тем лучше", - где-то такая логика у некоторых людей от власти, которые работая против Кличко и киевлян, работают против страны в целом,

– подчеркнул Александр Черненко.