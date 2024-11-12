Врачи не умеют оказать пациентам медицинскую помощь и не разбираются в лекарствах. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что из-за этого смертность в городе просто зашкаливает.

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Главная причина смертности в Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что в городе есть определенное количество лекарств, но проблема заключается именно во врачах. Тот медицинский персонал, который остался и работает в Мариуполе, до сих пор их не изучили и часто не знают, как и чем лечить людей.

Медицинская система в городе находится в полном коллапсе. Из России же врачи приезжать в город не хотят, даже, когда им обещают высокие зарплаты.

Это проблема, смертность высокая, а именно 300 – 400 человек в неделю. Основная причина в том, что люди не могут получить своевременную и качественную медицинскую помощь,

– подчеркнул Андрющенко.

Он также отметил, что в Мариуполе сейчас есть большая проблема с отоплением. Практически 50% мариупольцев не имеют центрального отопления.

Оккупанты, по словам советника городского головы Мариуполя, начали менять теплотрассы, но пока просто их разрыли и оставили такими посреди города. Неизвестно, когда и как россияне собираются завершать этот процесс. Ситуацию также осложняет ухудшение погоды и сильный ветер с моря.

"У нас очень и очень холодно. Если брать панельные дома, там ужасно продувает, это просто ужас", – заметил Андрющенко.

Заметьте! Тем временем Дмитрий Пушилин издал приказ, где якобы "отменил сво" в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что россияне создают информационный пузырь, делая вид, что в Мариуполе "все хорошо", призывая людей туда переезжать жить.

Он добавил, что вода в городе, в отличие от Донецка, хоть и есть всегда, но ее не то, что потреблять нельзя, но и не стоит на ней что-то готовить из-за ужасного цвета и качества. Между тем водохранилища, откуда россияне ее берут, скоро опустошатся.