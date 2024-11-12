Лікарі не вміють надати пацієнтам медичну допомогу та не знаються на ліках. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що через це смертність в місті просто зашкалює.

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Головна причина смертності в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя розповів, що в місті є певна кількість ліків, але проблема полягає саме в лікарях. Той медичний персонал, який залишився та працює в Маріуполі, досі їх не вивчили і часто не знають, як і чим лікувати людей.

Медична система в місті перебуває у повному колапсі. З Росії ж лікарі приїжджати в місто не хочуть, навіть, коли їм обіцяють високі зарплати.

Це проблема, смертність зависока, а саме 300 – 400 людей на тиждень. Основна причина в тому, що люди не можуть отримати своєчасну та якісну медичну допомогу,

– наголосив Андрющенко.

Він також зазначив, що в Маріуполі зараз є велика проблема з опаленням. Практично 50% маріупольців не мають центрального опалення.

Окупанти, за словами радника міського голови Маріуполя, почали змінювати теплотраси, але поки що просто їх розрили та залишили такими посеред міста. Невідомо, коли і як росіяни збираються завершувати цей процес. Ситуацію також ускладнює погіршення погоди та шалений вітер з моря.

"В нас дуже і дуже холодно. Якщо брати панельні будинки, там жахливо продуває, це просто жах", – зауважив Андрющенко.

Зауважте! Тим часом Дмитро Пушилін видав наказ, де буцімто "скасував сво" в Донецькій області. Це свідчить про те, що росіяни створюють інформаційну бульбашку, вдаючи, що в Маріуполі "все добре", закликаючи людей туди переїжджати жити.

Він додав, що вода в місті, на відміну від Донецька, хоч і є завжди, але її не те, що споживати не можна, а й не варто на ній щось готувати через жахливий колір та якість. Тим часом водосховища, звідки росіяни її беруть, скоро спустошаться.