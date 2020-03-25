Жизнь пойдет в онлайн, или Какой будет реальность после карантина
Скоро наша жизнь войдет в привычное русло. Но не в то, которое было год назад. мы просто привыкнем к новому.
1. Общаться по видеосвязи станет нормой.
2. Даже с родными в формате видеоконференции.
3. Отвыкнем от личных встреч. Они будут, но привыкнем к другому формату.
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4. Даже пить с друзьями привыкнем онлайн.
5. Вырастет скорость трафика, этого требуют новые реалии.
6. А вместе с ним усилится контроль всего – ваших контактов, контента, перемещений, предпочтений.
7. ВРУ и органы власти научатся работать онлайн.
8. Опустеют офисы. Работодатели поймут, что они не им нужны, по крайней мере, в таком количестве.
9. Появятся производители домашних офисных боксов и гаджетов.
10. Снизится трафик на дорогах.
11. Многие магазины так же будут закрыты.
12. Жилье можно будет выбирать уже без привязки к офису. Вырастет спрос на жилье за городом.
13. Преступность снизится.
14. Но не в интернете. Киберугрозы вырастут.
15. Свобод у граждан будет меньше. Авторитаризма больше.
16. Власть будет сильнее контролировать народ. Под предлогом его безопасности.
17. Бизнес ускорит переход онлайн.
18. Вырастет капитализация маркетплейсов, онлайн-сервисов, служб доставки, грузовой логистики.
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20. Больше станет именно онлайн развлечений.
21. Но больше будет и депрессий.
22. Состояние здоровья будет мониториться онлайн благодаря новому поколению фитнесс-браслетов.
23. Путешествия будут другие, индустрия туризма изменится.
24. Все больше сервисов будут организовывать вашу жизнь, все меньше она будет принадлежать Вам.
Большее из написанного уже сегодня становится реальностью. Вашей новой реальностью.