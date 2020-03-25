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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      Жизнь пойдет в онлайн, или Какой будет реальность после карантина

      -
      Удаленная работа, встречи и развлечения онлайн / Unsplash

      Скоро наша жизнь войдет в привычное русло. Но не в то, которое было год назад. мы просто привыкнем к новому.

      1. Общаться по видеосвязи станет нормой.

      2. Даже с родными в формате видеоконференции.

      3. Отвыкнем от личных встреч. Они будут, но привыкнем к другому формату.

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      4. Даже пить с друзьями привыкнем онлайн.

      5. Вырастет скорость трафика, этого требуют новые реалии.

      6. А вместе с ним усилится контроль всего – ваших контактов, контента, перемещений, предпочтений.

      7. ВРУ и органы власти научатся работать онлайн.

      8. Опустеют офисы. Работодатели поймут, что они не им нужны, по крайней мере, в таком количестве.

      9. Появятся производители домашних офисных боксов и гаджетов.

      10. Снизится трафик на дорогах.

      11. Многие магазины так же будут закрыты.

      12. Жилье можно будет выбирать уже без привязки к офису. Вырастет спрос на жилье за городом.

      13. Преступность снизится.

      14. Но не в интернете. Киберугрозы вырастут.

      15. Свобод у граждан будет меньше. Авторитаризма больше.

      16. Власть будет сильнее контролировать народ. Под предлогом его безопасности.

      17. Бизнес ускорит переход онлайн.

      18. Вырастет капитализация маркетплейсов, онлайн-сервисов, служб доставки, грузовой логистики.

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      20. Больше станет именно онлайн развлечений.

      21. Но больше будет и депрессий.

      22. Состояние здоровья будет мониториться онлайн благодаря новому поколению фитнесс-браслетов.

      23. Путешествия будут другие, индустрия туризма изменится.

      24. Все больше сервисов будут организовывать вашу жизнь, все меньше она будет принадлежать Вам.

      Большее из написанного уже сегодня становится реальностью. Вашей новой реальностью.

      Метро в Киеве будет закрытым минимум до 3 апреля – но это могут продолжить, – Кличко
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      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Публикации Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Новости Здоровье Работа
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