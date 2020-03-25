Жизнь пойдет в онлайн, или Какой будет реальность после карантина

Скоро наша жизнь войдет в привычное русло. Но не в то, которое было год назад. мы просто привыкнем к новому.

1. Общаться по видеосвязи станет нормой.

2. Даже с родными в формате видеоконференции.

3. Отвыкнем от личных встреч. Они будут, но привыкнем к другому формату.

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4. Даже пить с друзьями привыкнем онлайн.

5. Вырастет скорость трафика, этого требуют новые реалии.

6. А вместе с ним усилится контроль всего – ваших контактов, контента, перемещений, предпочтений.

7. ВРУ и органы власти научатся работать онлайн.

8. Опустеют офисы. Работодатели поймут, что они не им нужны, по крайней мере, в таком количестве.

9. Появятся производители домашних офисных боксов и гаджетов.

10. Снизится трафик на дорогах.

11. Многие магазины так же будут закрыты.

12. Жилье можно будет выбирать уже без привязки к офису. Вырастет спрос на жилье за городом.

13. Преступность снизится.

14. Но не в интернете. Киберугрозы вырастут.

15. Свобод у граждан будет меньше. Авторитаризма больше.

16. Власть будет сильнее контролировать народ. Под предлогом его безопасности.

17. Бизнес ускорит переход онлайн.

18. Вырастет капитализация маркетплейсов, онлайн-сервисов, служб доставки, грузовой логистики.

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20. Больше станет именно онлайн развлечений.

21. Но больше будет и депрессий.

22. Состояние здоровья будет мониториться онлайн благодаря новому поколению фитнесс-браслетов.

23. Путешествия будут другие, индустрия туризма изменится.

24. Все больше сервисов будут организовывать вашу жизнь, все меньше она будет принадлежать Вам.