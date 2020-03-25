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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      БЛОГ Анатолій Амелін
      Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

      Життя піде в онлайн, або Якою буде реальінсть після карантину

      -
      Віддалена робота, зустрічі та розваги онлайн / Unsplash

      Скоро наше життя повернеться у звичне русло. Але не в те, що було рік тому, ми просто звикнемо до нового.

      1. Общаться по видеосвязи станет нормой.

      2. Даже с родными в формате видеоконференции.

      3. Отвыкнем от личных встреч. Они будут, но привыкнем к другому формату.

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      4. Даже пить с друзьями привыкнем онлайн.

      5. Вырастет скорость трафика, этого требуют новые реалии.

      6. А вместе с ним усилится контроль всего – ваших контактов, контента, перемещений, предпочтений.

      7. ВРУ и органы власти научатся работать онлайн.

      8. Опустеют офисы. Работодатели поймут, что они не им нужны, по крайней мере, в таком количестве.

      9. Появятся производители домашних офисных боксов и гаджетов.

      10. Снизится трафик на дорогах.

      11. Многие магазины так же будут закрыты.

      12. Жилье можно будет выбирать уже без привязки к офису. Вырастет спрос на жилье за городом.

      13. Преступность снизится.

      14. Но не в интернете. Киберугрозы вырастут.

      15. Свобод у граждан будет меньше. Авторитаризма больше.

      16. Власть будет сильнее контролировать народ. Под предлогом его безопасности.

      17. Бизнес ускорит переход онлайн.

      18. Вырастет капитализация маркетплейсов, онлайн-сервисов, служб доставки, грузовой логистики.

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      20. Больше станет именно онлайн развлечений.

      21. Но больше будет и депрессий.

      22. Состояние здоровья будет мониториться онлайн благодаря новому поколению фитнесс-браслетов.

      23. Путешествия будут другие, индустрия туризма изменится.

      24. Все больше сервисов будут организовывать вашу жизнь, все меньше она будет принадлежать Вам.

      Большее из написанного уже сегодня становится реальностью. Вашей новой реальностью.

      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Анатолій Амелін
      Теги: Публікації Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України Новини Здоров'я Робота
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