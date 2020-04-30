17:20
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Жизнь после коронавируса: изменятся ли рейтинги команды Зеленского

      - Читати новину українською
      Что ждет Зеленского после пандемии?
      Что ждет Зеленского после пандемии? / Официальный сайт Президента Украины

      Власть Украины на фоне борьбы с пандемией коронавируса укрепила свои позиции. Потому что государство как институт – единственное имеет средства для борьбы с такими глобальными вызовами.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

      Читайте также Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу

      Власть на фоне борьбы с пандемией заработала электоральные баллы. Конкурентов из других политических сил нет. Но после пандемии в обществе возникнут совсем другие запросы,
      – отмечает Любомир Мысов.

      В частности, отмечает эксперт, социально-экономическое положение. Это места работы, социальное обеспечение. Ситуация, которая сейчас возникла с работниками – первый звонок, где власть будет иметь конфликт с населением.

      Внимание Как украинцы оценивают меры борьбы с COVID-19: интересные данные

      "Закрыть на карантин людей – один вызов, запустить экономику – другой. Имеем сложную геополитическую ситуацию. Страны закрыли границы, будут защищать свое внутреннее производство. И Украине будет труднее сбывать свою продукцию", – рассказывает Мысов.

      Как украинцы воспринимают продление карантина?

      Группа "Рейтинг" в течение 24-25 апреля 2020 года провела очередной опрос Украина на карантине. Согласно его результатам:

      • 61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими.
      • 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% – что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается.
      • 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день. 37% выходят лишь раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить.

      зеленський
      Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Луганщина и коронавирус: действительно ли все так хорошо
      сегодня , 17:00 Луганщина и коронавирус: действительно ли все так хорошо
      Дмитро Снєгирьов