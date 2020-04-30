Жизнь после коронавируса: изменятся ли рейтинги команды Зеленского

Власть Украины на фоне борьбы с пандемией коронавируса укрепила свои позиции. Потому что государство как институт – единственное имеет средства для борьбы с такими глобальными вызовами.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Власть на фоне борьбы с пандемией заработала электоральные баллы. Конкурентов из других политических сил нет. Но после пандемии в обществе возникнут совсем другие запросы,

– отмечает Любомир Мысов.

В частности, отмечает эксперт, социально-экономическое положение. Это места работы, социальное обеспечение. Ситуация, которая сейчас возникла с работниками – первый звонок, где власть будет иметь конфликт с населением.

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"Закрыть на карантин людей – один вызов, запустить экономику – другой. Имеем сложную геополитическую ситуацию. Страны закрыли границы, будут защищать свое внутреннее производство. И Украине будет труднее сбывать свою продукцию", – рассказывает Мысов.

Как украинцы воспринимают продление карантина?

Группа "Рейтинг" в течение 24-25 апреля 2020 года провела очередной опрос Украина на карантине. Согласно его результатам:

61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими.

43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% – что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается.

29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день. 37% выходят лишь раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить.



Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала