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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Как украинцы оценивают меры борьбы с COVID-19: интересные данные

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      Более двух третей украинцев следят за новостями о COVID-19. Однако есть и 5% таких, которым все равно, что пишут и рассказывают о карантине.

      В Україні погіршується ситуація з COVID-19 – так вважає 43% українців. Такі дані повідомила соціологічна група "Рейтинг".

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      Тільки 15% вважають, що пандемія відступає. При цьому 61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з COVID-19, як оптимальні. Ще 14% вважає їх надто жорсткими, а 16% – надто м’якими.

      COVID-19
      Якими є дії карантину / Скриншот з відео

      Карантин, не заважає виходити з дому кілька разів на день. Так відповіла третина опитаних, а саме 29%. Виходять раз на день – 23%.

      COVID-19
      Скільки українців виходить з дому 1 раз в день / Скриншот з відео

      У той же час 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів. Кожен 10 українець, а це 11%, намагаються взагалі не виходити з власної доміки.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Статистика
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