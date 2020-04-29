Як українці оцінюють заходи бродьби з COVID-19: цікаві дані

Понад дві третини українців стежать за новинами про COVID-19. Проте є й 5% таких, яким байдуже що пишуть та розповідають про карантин.

В Україні погіршується ситуація з COVID-19 – так вважає 43% українців. Такі дані повідомила соціологічна група "Рейтинг".

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Тільки 15% вважають, що пандемія відступає. При цьому 61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з COVID-19, як оптимальні. Ще 14% вважає їх надто жорсткими, а 16% – надто м’якими.



Якими є дії карантину / Скриншот з відео

Карантин, не заважає виходити з дому кілька разів на день. Так відповіла третина опитаних, а саме 29%. Виходять раз на день – 23%.



Скільки українців виходить з дому 1 раз в день / Скриншот з відео

У той же час 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів. Кожен 10 українець, а це 11%, намагаються взагалі не виходити з власної доміки.

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