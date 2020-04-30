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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Життя після коронавірусу: чи зміняться рейтинги команди Зеленського

      - Читать новость на русском
      Що чекає Зеленського після пандемії?
      Що чекає Зеленського після пандемії? / Офіційний сайт Президента України

      Влада України на тлі боротьби з пандемією коронавірусу зміцнила свої позиції. Бо держава як інститут – єдина має засоби для боротьби з такими глобальними викликами.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник директора групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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      Влада на тлі боротьби з пандемією заробила електоральні бали. Конкурентів з інших політичних сил немає. Але після пандемії в суспільстві виникнуть зовсім інші запити,
      – зазначає Любомир Мисів.

      Зокрема, зазначає експерт, соціально-економічний стан. Це місця роботи, соціальне забезпечення. Ситуація, яка наразі виникла із заробітчанами, – перший дзвінок, де влада матиме конфлікт із населенням.

      Увага Як українці оцінюють заходи боротьби з COVID-19: цікаві дані

      "Закрити на карантин людей – один виклик, запустити економіку – інший. Маємо складну геополітичну ситуацію. Країни закрили кордони, захищатимуть своє внутрішнє виробництво. І Україні буде важче збувати свою продукцію", – розповідає Мисів.

      Як українці сприймають продовження карантину?

      Група "Рейтинг" протягом 24-25 квітня 2020 року провела чергове опитування Україна на карантині. Згідно його результатів:

      • 61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими.
      • 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується.
      • 29% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів на день, 23% – один раз на день. 37% виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.

      зеленський
      Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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