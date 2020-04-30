Життя після коронавірусу: чи зміняться рейтинги команди Зеленського

Влада України на тлі боротьби з пандемією коронавірусу зміцнила свої позиції. Бо держава як інститут – єдина має засоби для боротьби з такими глобальними викликами.

Таку думку 24 каналу висловив заступник директора групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Влада на тлі боротьби з пандемією заробила електоральні бали. Конкурентів з інших політичних сил немає. Але після пандемії в суспільстві виникнуть зовсім інші запити,

– зазначає Любомир Мисів.

Зокрема, зазначає експерт, соціально-економічний стан. Це місця роботи, соціальне забезпечення. Ситуація, яка наразі виникла із заробітчанами, – перший дзвінок, де влада матиме конфлікт із населенням.

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"Закрити на карантин людей – один виклик, запустити економіку – інший. Маємо складну геополітичну ситуацію. Країни закрили кордони, захищатимуть своє внутрішнє виробництво. І Україні буде важче збувати свою продукцію", – розповідає Мисів.

Як українці сприймають продовження карантину?

Група "Рейтинг" протягом 24-25 квітня 2020 року провела чергове опитування Україна на карантині. Згідно його результатів:

61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими.

43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується.

29% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів на день, 23% – один раз на день. 37% виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу