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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Жизнь после войны: поразительная история бойца с интересным хобби

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Для украинского военного Александра Овчаренко желто-синий флаг является настоящим спасителем. Во время реабилитации после войны он начал шить флаги и так смог восстановить раненую руку.

В мини-мастерской Александра Овчаренко две машинки и заготовки для флагов. Именно благодаря этому он стал известным среди сослуживцев и волонтеров. И они же помогают ветерану подзаработать, он частично потерял слух после ранения на передовой. И травмировал руку, поэтому чтобы восстановиться начал шить.

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Александр отметил, что за время службы начал по-другому относиться к флагу. Ведь если он над позициями, то ты со своими побратимами. Всегда все хотели и для себя сохранить отдельный сине-желтый флаг.


Александр Овчаренко

Флаг поднимает дух. Каждый боец ​​хотел иметь свой флаг, ведь это государственный символ, а также военные расписываются на нем,
– объяснил Овчаренко.

Александр с травмированной рукой профессионально придерживает ткань. Флаги, которые он сделал, уже есть на многих позициях, побывали или и постоянно остаются за рубежом. Он шил флаги для участников "Игорь непокоренных" в Торонто, передавал свои работы в Японию и Африку.

Маленькое производство стало для бывшего АТОшника не просто реабилитацией, а любимым делом. Поэтому хочет запустить сайт и обустроить мастерскую. А пока же заказать его флаги можно напрямую в Facebook.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 канал
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