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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Життя після війни: вражаюча історія бійця з цікавим хобі

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Для українського військового Олександра Овчаренка жовто-синій стяг є справжнім рятівником. Під час реабілітації після війни він почав шити прапори і так зміг відновити поранену руку.

У міні-майстерні Олександра Овчаренка дві машинки і заготовлення для прапорів. Саме завдяки цьому чоловік став відомим серед побратимів та волонтерів. І вони ж допомагають ветерану підзаробити, він частково втратив слух після поранення на передовій. І травмував руку, тож аби відновитись почав шити.

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Олександр зазначив, що за час служби почав по-іншому ставитись до прапора. Адже якщо він над позиціями, то ти зі своїми побратимами. Завжди всі хотіли і собі зберегти окремий синьо-жовтий стяг.


Олександр Овчаренко

Прапор піднімає дух. Кожен боєць хотів мати свій прапор, адже це державний символ, а також військові розписуються на ньому, 
– пояснив Овчаренко.

Чоловік з травмованою рукою професійно притримує тканину. Прапори, які зробив Олександр, вже є на багатьох позиціях, побували або й постійно лишаються за кордоном. Він шив прапори для учасників "Ігор нескорених" в Торонто, передавав свої роботи в Японію і Африку.

Маленьке виробництво стало для колишнього АТОвця не просто реабілітацією, а улюбленою справою. Тож хоче запустити сайт та облаштувати велику майстерню. А поки ж замовити його прапори можна напряму у Facebook. 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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