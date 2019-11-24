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      Жизнь сложнее, чем декоммунизация, – Бородянский о будущем закона

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      Бородянский рассказал, что будет с законом о декоммунизации / telekritika.ua

      Закон о декоммунизации нарушать не будут ,однако "изменить таблички – не главная задача". Есть ситуации, которые сложно описать в черно-белых томах".

      Нужно показывать разносторонность и неоднозначность нашей истории, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал "НВ".

      Знайте больше: Не вижу причин, – министр культуры Бородянский об изменении языкового закона

      Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления".

      Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления,
      – пояснил он.

      Бородянский добавил, что "нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали". Он считает, что "были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах"

      "Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно созданная. Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", – сказал министр.

      Глава ведомства подчеркнул, что "нужно использовать нашу силу", ибо "страна – разнообразная".

      Что известно о декоммунизации?

      • Декоммунизация – процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и активизировался во время ленинопада в период Революции достоинства.
      • Верховная Рада приняла пакет законов 9 апреля 2015 года, которые предусматривают декоммунизацию. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Улицы в Украине начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – демонтировать.
      • Правда, декоммунизация не пришлась по душе 46 депутатам парламента 8-го созыва. Поэтому они пожаловались на закон в Конституционный Суд. Однако в июле 2019 года суд признал конституционным закон о декоммунизации.

       

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      Теги: Министерство культуры, молодежи и спорта Декоммунизация Владимир Бородянский Новости Украины Новости политики
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