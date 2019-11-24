Жизнь сложнее, чем декоммунизация, – Бородянский о будущем закона
Закон о декоммунизации нарушать не будут ,однако "изменить таблички – не главная задача". Есть ситуации, которые сложно описать в черно-белых томах".
Нужно показывать разносторонность и неоднозначность нашей истории, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал "НВ".
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Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления".
Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления,
– пояснил он.
Бородянский добавил, что "нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали". Он считает, что "были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах"
"Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно созданная. Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", – сказал министр.
Глава ведомства подчеркнул, что "нужно использовать нашу силу", ибо "страна – разнообразная".
Что известно о декоммунизации?
- Декоммунизация – процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и активизировался во время ленинопада в период Революции достоинства.
- Верховная Рада приняла пакет законов 9 апреля 2015 года, которые предусматривают декоммунизацию. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Улицы в Украине начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – демонтировать.
- Правда, декоммунизация не пришлась по душе 46 депутатам парламента 8-го созыва. Поэтому они пожаловались на закон в Конституционный Суд. Однако в июле 2019 года суд признал конституционным закон о декоммунизации.