Жизнь сложнее, чем декоммунизация, – Бородянский о будущем закона

Закон о декоммунизации нарушать не будут ,однако "изменить таблички – не главная задача". Есть ситуации, которые сложно описать в черно-белых томах".

Нужно показывать разносторонность и неоднозначность нашей истории, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал "НВ".

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Министр отметил, что нужно "развивать в людях навыки критического мышления".

Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления,

– пояснил он.

Бородянский добавил, что "нужно понимать контекст, в котором исторические персоны что-то делали". Он считает, что "были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах"

"Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно созданная. Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", – сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что "нужно использовать нашу силу", ибо "страна – разнообразная".

Что известно о декоммунизации?