Бородянський про декомунізацію: Змінити таблички – не головне завдання
Закон про декомунізацію порушувати не будуть, однак "змінити таблички – не головне завдання". Є ситуації, які складно "описати у чорно-білих томах".
Потрібно показувати різнобічність і неоднозначність нашої історії, про це про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів "НВ".
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Міністр зазначив, що потрібно "розвивати в людях навички критичного мислення".
Колишній закон про декомунізацію ми будемо виконувати. Це перше. Але я вважаю, що життя складніше, ніж декомунізація. І наше завдання не змінити таблички, а поміняти спосіб мислення,
– пояснив він.
Бородянський додав, що "потрібно розуміти контекст, в якому історичні персони щось робили". Він вважає, що "були різні обставини, які складно описати у строгих біло-чорних тонах"
"Ми розширимо рамку, яка була в принципі, я вважаю, штучно створена. Це рамка першої половини 20 століття і якогось там пантеону людей з цієї рамки. Наша історія набагато багатша, різноманітніша і складніша за такі прості прочитання. І цікавіша", – сказав міністр.
Глава відомства наголосив, що "потрібно використовувати нашу силу", бо "країна – різноманітна".
Що відомо про декомунізацію?
- Декомунізація – процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.
- Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – демонтовувати.
- Щоправда, декомунізація не припала до душі 46 депутатам парламенту 8-го скликання. Тож вони поскаржились на закон до Конституційного Суду. Проте в липні 2019 року суд визнав конституційним закон про декомунізацію.