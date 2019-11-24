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      Бородянський про декомунізацію: Змінити таблички – не головне завдання

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      Бородняський розповів, що буде із законом про декомунізацію / telekritika.ua

      Закон про декомунізацію порушувати не будуть, однак "змінити таблички – не головне завдання". Є ситуації, які складно "описати у чорно-білих томах".

      Потрібно показувати різнобічність і неоднозначність нашої історії, про це про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів "НВ".

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      Міністр зазначив, що потрібно "розвивати в людях навички критичного мислення".

      Колишній закон про декомунізацію ми будемо виконувати. Це перше. Але я вважаю, що життя складніше, ніж декомунізація. І наше завдання не змінити таблички, а поміняти спосіб мислення,
      – пояснив він.

      Бородянський додав, що "потрібно розуміти контекст, в якому історичні персони щось робили". Він вважає, що "були різні обставини, які складно описати у строгих біло-чорних тонах"

      "Ми розширимо рамку, яка була в принципі, я вважаю, штучно створена. Це рамка першої половини 20 століття і якогось там пантеону людей з цієї рамки. Наша історія набагато багатша, різноманітніша і складніша за такі прості прочитання. І цікавіша", – сказав міністр.

      Глава відомства наголосив, що "потрібно використовувати нашу силу", бо "країна – різноманітна".

      Що відомо про декомунізацію?

      • Декомунізація – процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.
      • Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – демонтовувати.
      • Щоправда, декомунізація не припала до душі 46 депутатам парламенту 8-го скликання. Тож вони поскаржились на закон до Конституційного Суду. Проте в липні 2019 року суд визнав конституційним закон про декомунізацію.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Бородянський Декомунізація Міністерство культури, молоді та спорту
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