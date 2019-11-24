Бородянський про декомунізацію: Змінити таблички – не головне завдання

Закон про декомунізацію порушувати не будуть, однак "змінити таблички – не головне завдання". Є ситуації, які складно "описати у чорно-білих томах".

Потрібно показувати різнобічність і неоднозначність нашої історії, про це про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів "НВ".

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Міністр зазначив, що потрібно "розвивати в людях навички критичного мислення".

Колишній закон про декомунізацію ми будемо виконувати. Це перше. Але я вважаю, що життя складніше, ніж декомунізація. І наше завдання не змінити таблички, а поміняти спосіб мислення,

– пояснив він.

Бородянський додав, що "потрібно розуміти контекст, в якому історичні персони щось робили". Він вважає, що "були різні обставини, які складно описати у строгих біло-чорних тонах"

"Ми розширимо рамку, яка була в принципі, я вважаю, штучно створена. Це рамка першої половини 20 століття і якогось там пантеону людей з цієї рамки. Наша історія набагато багатша, різноманітніша і складніша за такі прості прочитання. І цікавіша", – сказав міністр.

Глава відомства наголосив, що "потрібно використовувати нашу силу", бо "країна – різноманітна".

Що відомо про декомунізацію?