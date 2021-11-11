Государственный секретарь США Блинкен подчеркнул, что США сотрудничают с партнерами из Европы. Их цель убедиться: все сосредоточены на озабоченности по поводу возможности возобновления российской агрессии.
Заметьте Блинкен на встрече с Кулебой заявил, что Россия не использует газ как оружие
Мы продолжаем оказывать помощь в обеспечении безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальную оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии,
– подчеркнул Блинкен.
По словам политика, "это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи".
Блинкен подчеркнул, что Штаты и партнеры из Европы координируют действия и работают в унисон.
Украина и Штаты углубят оборонное сотрудничество
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев встретился с полковником Даниэлем Миллером – начальником отдела оборонного сотрудничества командования Вооруженных Сил США в Европе.
В ходе разговора обсудили следующие вопросы:
- углубление военного сотрудничества;
- оказание консультативной помощи.
Наев отметил, что приоритетом сейчас является имплементация стандартов и штабных процедур НАТО в процессы планирования применения и управления объединенными силами ВСУ.
Это касается приведения в соответствие с евроатлантическими нормами и стандартами процедур, процессов и практик в сфере управления силами обороны,
– заявил Наев.
Украина и США подписали Хартию
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Вашингтон. Там он встретился с Блинкеном.
- Как следствие, в Штатах подписали хартию о безопасности и евроинтеграции.
- Кулеба заявил, что"лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее один на один с агрессором". По словам главы МИД, подписанная хартия – важный шаг к этому.
- Этот документ, а также восстановлением Комиссии стратегического партнерства в комплексе выводят отношения Украины и Штатов на новый уровень.