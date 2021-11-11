Государственный секретарь США Блинкен подчеркнул, что США сотрудничают с партнерами из Европы. Их цель убедиться: все сосредоточены на озабоченности по поводу возможности возобновления российской агрессии.

Заметьте Блинкен на встрече с Кулебой заявил, что Россия не использует газ как оружие

Мы продолжаем оказывать помощь в обеспечении безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальную оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии,

– подчеркнул Блинкен.

По словам политика, "это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи".

Блинкен подчеркнул, что Штаты и партнеры из Европы координируют действия и работают в унисон.

Украина и Штаты углубят оборонное сотрудничество

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев встретился с полковником Даниэлем Миллером – начальником отдела оборонного сотрудничества командования Вооруженных Сил США в Европе.

В ходе разговора обсудили следующие вопросы:

углубление военного сотрудничества;

оказание консультативной помощи.

Наев отметил, что приоритетом сейчас является имплементация стандартов и штабных процедур НАТО в процессы планирования применения и управления объединенными силами ВСУ.

Это касается приведения в соответствие с евроатлантическими нормами и стандартами процедур, процессов и практик в сфере управления силами обороны,

– заявил Наев.

Украина и США подписали Хартию