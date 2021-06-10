Ничего святого: в Жмеринке подростки украли из больницы трубу, которая поставляла кислород

Винницкая полиция установила личности подростков, которые украли из больницы трубу. Именно через нее в медучреждении поставляли кислород пациентам.

Через медную трубу, на которую соблазнились подростки, поставляли кислород к аппаратам ИВЛ. Украденное юные злоумышленники сразу же реализовали местному жителю.

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Кражу совершили подростки в возрасте 13 и 16 лет

Установить личности подростков помогла система видеонаблюдения "Безопасный город". На кражу как оказалось, пошли местные ребята в возрасте 13 и 16 лет. Несовершеннолетних допросили в присутствии родителей. Средства, которые незаконным способом "заработали", подростки потратили на собственные нужды.

Труба не была под давлением

В полиции пояснили, к счастью, на время преступления труба не была под давлением. Поэтому, ни злоумышленники, ни пациенты медучреждения не пострадали. Правоохранители начали уголовное производство по факту кражи.

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За это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Одному из фигурантов дела еще нет 14 лет – поэтому к нему будут приняты воспитательные меры.



Ребят узнали благодаря системе видеонаблюдения / Фото Нацполиции