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      Ни одна страна Евросоюза полностью не готова к противодействию коронавирусу, – Кулеба

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      На сегодня ни одна страна Евросоюза полностью не готова к противодействию коронавирусу. Тем временем украинские дипломаты и консулы за рубежом работают в усиленном режиме для помощи украинцам.

      "По имеющейся у нас информации, пока ни одна страна Европейского Союза полностью не готова к противодействию коронавирусу. Поэтому все государства находятся в одинаковом состоянии", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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      Он подчеркнул, что украинские дипломаты и консулы будут работать в особом напряженном режиме для защиты интересов и прав украинских граждан.

      МИД в Киеве, а также посольства и консульства будут максимально мобилизованы, чтобы каждый гражданин Украины, где бы он не находился в мире, получил необходимую поддержку, добавил Кулеба.

      Он также напомнил номер телефона горячей линии МИД Украины – 044-238-16-57. Для критических ситуаций в консульствах и посольствах Украины тоже есть свои горячие линии, которые можно найти на их сайтах.

      Министр призвал всех украинцев, которые запланировали туристическую поездку, не посещать пораженные коронавирусом страны. Он подчеркнул на самых популярных направлениях среди украинцев – Египте и Таиланде.

      "Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но, пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу", – сказал Кулеба.

      Новость дополняется...

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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