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      Жодна країна Євросоюзу повністю не готова до протидії коронавірусу, – Кулеба

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна Євросоюзу повністю не готова до протидії коронавірусу / 5.ua

      Нас сьогодні жодна країна Євросоюзу повністю не готова до протидії коронавірусу. Тим часом українські дипломати і консули за кордоном працюють у посиленому режимі для допомоги українцям.

      "За наявною в нас інформацією, наразі жодна країна Європейського Союзу повністю не готова до протидії коронавірусу. Тому всі держави перебувають в однаковому стані", – заявив на брифінгу 12 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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      Він наголосив, що українські дипломати і консули працюватимуть в особливому напруженому режимі для захисту інтересів та прав українських громадян.

      МЗС у Києві, а також посольства і консульства будуть максимально мобілізовані, щоб кожен громадянин України, де б він не перебував у світі, отримав необхідну підтримку, додав Кулеба.

      Він також нагадав номер телефону гарячої лінії МЗС України – 044-238-16-57. Для критичних ситуацій у консульствах та посольствах України є теж свої гарячі лінії, які можна знайти на їхніх сайтах.

      Міністр закликав усіх українців, які запланували туристичну подорож, не відвідувати уражені коронавірусом країни. Він наголосив на найпопулярніших напрямках серед українців – Єгипті і Таїланді.

      "Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але, будь-ласка, утримуйтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", – закликав Кулеба.

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      Дивіться відео з брифінгу Дмитра Кулеби:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини України Подорожі Дмитро Кулеба – новини МЗС України Європа Євросоюз
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