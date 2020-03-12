Жодна країна Євросоюзу повністю не готова до протидії коронавірусу, – Кулеба

Нас сьогодні жодна країна Євросоюзу повністю не готова до протидії коронавірусу. Тим часом українські дипломати і консули за кордоном працюють у посиленому режимі для допомоги українцям.

"За наявною в нас інформацією, наразі жодна країна Європейського Союзу повністю не готова до протидії коронавірусу. Тому всі держави перебувають в однаковому стані", – заявив на брифінгу 12 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Він наголосив, що українські дипломати і консули працюватимуть в особливому напруженому режимі для захисту інтересів та прав українських громадян.

МЗС у Києві, а також посольства і консульства будуть максимально мобілізовані, щоб кожен громадянин України, де б він не перебував у світі, отримав необхідну підтримку, додав Кулеба.

Він також нагадав номер телефону гарячої лінії МЗС України – 044-238-16-57. Для критичних ситуацій у консульствах та посольствах України є теж свої гарячі лінії, які можна знайти на їхніх сайтах.

Міністр закликав усіх українців, які запланували туристичну подорож, не відвідувати уражені коронавірусом країни. Він наголосив на найпопулярніших напрямках серед українців – Єгипті і Таїланді.

"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але, будь-ласка, утримуйтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", – закликав Кулеба.

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Дивіться відео з брифінгу Дмитра Кулеби: