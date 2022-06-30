ВСУ постепенно продвигаются вперед

Об этом 24 каналу рассказал экс-командир одного из добровольческих полков Украины, офицер ССО Максим Жорин. Он подтвердил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинские войска продвигались вперед.

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По его словам, подразделение ССО в течение 2 недель отодвигало врага в сторону Васильевки и Токмака.

Мы остановились, потому что нам нужно обустроить позиции, которые мы уже заняли. Но думаю, что в ближайшее время мы сможем снова продвигаться вперед,

– объяснил Жорин.

Он отметил, что украинские военные там, где могут продвигаться вперед.

"Возможно, для обычных украинцев это выглядит медленно, но даже продвинуться на 100 метров в день – это уже достижение, потому что мы двигаемся вперед. Иногда эти несколько метров даются жизнью защитников", – объяснил экс-командир.

Когда Украина вернет Херсон

По его мнению, конкретную дату назвать сейчас невозможно.

Для того чтобы полностью освободить Херсон, нам нужно проделать очень много сложной работы. В частности, получить западное вооружение и боеприпасы, освоить его и использовать на первой линии,

– заявил Жорин.

Он сообщил, что то количество оружия, которое есть сегодня в ВСУ, не дает возможности сегодня освободить такой большой город.

"Но в перспективе такая возможность у нас есть. Если зарубежные партнеры будут активнее помогать нам, то Украина сможет быстрее вернуть и Херсон и любые другие территории", – считает экс-командир.

Он отметил, что в Украине достаточно храбрых и смелых людей, но есть реальность – у нас недостаточно вооружения и техники, поэтому этим нужно помочь.

Рано или поздно мы освободим все территории, но сейчас от решительной поддержки других стран зависит, насколько это будет быстро и какую цену нам придется заплатить за это возвращение наших территорий,

– подытожил Жорин.

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К слову, российские захватчики продолжают подготовку к проведению фейкового референдума и последующей аннексии оккупированной части Херсонской области. Делают они это, несмотря на отсутствие четкого плана на захваченные земли у Путина.