Об этом говорится в свежем прогнозе главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. На десяти страницах он рассказал, что ждет россию и режим владимира путина в будущем.

Важно Вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российского угля

Боррель объяснил, что международные экономические санкции имеют главные цели:

сигнальная – показать агрессору, что его поведение неприемлемо и не может оставаться безнаказанным;

принудительная – направлена на ограничение экономических ресурсов страны, чтобы ограничить ее возможности и заставить изменить поведение.

Он констатировал, что новые санкции, введенные после полномасштабного вторжения, более значимы, чем те, к которым прибегли в 2014 году.

путин думал, что Европа не может себе позволить порвать отношения с россией из-за зависимости от нефти. Кроме того, российскому диктатору добавила смелости ограниченная европейская реакция на вторжение в Крым. Это передало сообщение, мол, что бы россия ни делала, Европа будет продолжать свои дела в привычном режиме. Изменилось ли это в этот раз? Безусловно,

– подчеркнул Боррель.

Какое будущее ждет россию

Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, Боррель предложил посмотреть на карту россии. Что мы видим?

Самые благополучные регионы расположены в европейской части России. И это не просто стечение обстоятельств.

Ведь именно эти регионы получали больше всего иностранных инвестиций, которые, среди прочего, предусматривали создание новых рабочих мест. С массовым изъятием иностранных инвестиций и разрывом связей с Европой эти регионы неизбежно пострадают.



Российские регионы с наибольшим уровнем благосостояния / Фото из доклада Борреля

Правда, у россии есть мощный друг в виде Китая. Однако Пекин не собирается страдать от вторичных санкций из-за дружбы с владимиром путиным.

"Война в Украине только началась. россия пытается вернуть себе власть и статус великого государства", – пояснил Боррель.

И на кону – политическая выживаемость россии под китайским крылом. В то же время, Европа все еще остается открытой к диалогу со страной-агрессором при условии, что она откажется от своих имперских претензий и будет уважать территориальную целостность всех государств, в том числе и Украины.