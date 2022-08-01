Про це мовиться у свіжому прогнозі глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля. На десятьох сторінках він розповів, що чекає на росію і режим владіміра путіна у майбутньому.

Важливо Набула чинності заборона Євросоюзу на імпорт російського вугілля

Боррель пояснив, що міжнародні економічні санкції мають головні цілі:

сигнальна – показати агресору, що його поведінка є неприйнятною і не може залишатися безкарною;

примусова – спрямована на обмеження економічних ресурсів країни, щоб обмежити її можливості та змусити змінити поведінку.

Він констатував, що нові санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення, є більш значущими, ніж ті. до яких вдалися у 2014 році.

путін думав, що Європа не може собі дозволити порвати відносини з росією через залежність від нафти. Крім того, російському диктатору додала сміливості обмежена європейська реакція на вторгнення в Крим. Це передало повідомлення, мовляв, що б росія не робила, Європа продовжуватиме свої справи у звичному режимі. Чи змінилося це цього разу? Безумовно,

– наголосив Боррель.

Яке майбутнє чекає на росію

Для того, щоб дати відповідь на це питання, Боррель запропонував подивитися на карту росії. Що ми бачимо?

Найбільш благополучні регіони розташовані в європейській частині Росії. І це не є просто збігом обставин.

Адже саме ці регіони отримували найбільше іноземних інвестицій, які, серед іншого, передбачали створення нових робочих місць. З масовим вилученням іноземних інвестицій та розриву зв'язків з Європою ці регіони неминуче постраждають.



Російські регіони з найбільшим рівнем добробуту / Фото з доповіді Борелля

Щоправда, у росії є потужний друг у вигляді Китаю. Однак Пекін не збирається страждати від вторинних санкцій через дружбу з владіміром путіним.

"Війна в Україні тільки почалася. росія намагається повернути собі владу та статус великої держави", – пояснив Боррель.

І на кону – політичне виживання росії під китайським крилом. Водночас Європа все ще залишається відкритою до діалогу з країною-агресоркою за умови, що вона відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме територіальну цілісність всіх держав, зокрема й України.