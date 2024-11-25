В этом году Европейский Союз выделил Украине 122 миллиарда евро помощи, передает 24 Канал со ссылкой на верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

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Что известно о заявлении Борреля

Боррель отметил, что 45 миллиардов евро выделили именно для военной поддержки. Кроме этого, ЕС позволил использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать помощь Украине в будущем.

Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы защитить Украину. Он также сказал, что многие в Европе проснулись от агрессии Путина, но все еще "не встали с постели".

Но несмотря на все это нам не удалось обеспечить Украину достаточными ресурсами для защиты от постоянных воздушных атак на ее гражданскую и энергетическую инфраструктуру,

– говорит Боррель.

Он также добавил, что зима для украинцев будет очень суровой и с массовыми отключениями электроэнергии.

Кроме этого, Боррель вспомнил об участии северокорейских солдат в войне против Украины и назвал это "тревожным шагом", что может привести к интернационализации войны.

Представитель ЕС по внешней политике назвал войну России с Украиной "экзистенциальной угрозой" для Евросоюза и добавил, что победа России будет означать продолжение "имперской политики" против Грузии и Молдовы.

Он отметил, что развитие геополитической среды требует от стран ЕС уделить внимание развитию собственной безопасности и обороны, ведь события нескольких прошлых месяцев подтвердили серьезность ситуации.

По словам Борреля, конфликты и кризисы множатся на пороге Европы – от Украины до Ближнего Востока, от Южного Кавказа до Африканского Рога и до региона Сахель. Кроме этого, растет напряжение в Южнокитайском море.