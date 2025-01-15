Недавно Институт изучения войны опубликовал отчет, в котором говорится о том, что захватчикам таки удалось прорваться на Сумщину. Аналитики со ссылкой на геолокационные данные сообщали, что противник перешел границу Сумской области и продвинулся на запад от Журавки. Также в отчете упоминалось, что враг якобы мог продвинуться в районе Проходов, расположенных на северо-восток от города Сумы, передает 24 Канал со ссылкой на 67 отдельная механизированная бригада ВСУ.

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Что происходит на границе с Сумской областью

Сумская областная военная администрация, ссылаясь на данные Сил безопасности и обороны, опровергла информацию, которая распространяется в сети интернет о прорыве российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы.

"Сейчас ситуация на границе остается сложной, но стабильной", – отметили в ведомстве.

В то же время аналитики Deep State рассказали, что россияне накопили силы вдоль границы в районе Журавки и попытались осуществить штурмовые действия на населенный пункт. Штурм противника был отбит. Впрочем, ожидается, что оккупанты и в дальнейшем будут пытаться прорваться, ведь имеют на том участке фронта достаточно ресурсов.

Между тем 67-я бригада показала кадры отражения того самого штурма на Журавку.

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