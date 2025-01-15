Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска в Варшаве 15 января.

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Какова численность украинской и российской армий

Владимир Зеленский озвучил количество российских военных, которые пришли захватывать Украину.

Сегодня 600 тысяч, немного плюс, российского контингента на территории нашего государства. Возможно, немного минус – зависит от того, как сегодня наши ребята поработали,

– сказал президент.

Что касается украинской армии, по словам Зеленского, сейчас она составляет 880 тысяч военных.

Однако глава государства подчеркнул, что это количество бойцов защищает всю территорию Украины, а российские войска сосредоточены на некоторых направлениях. Таким образом, враг получает количественное преимущество на фронте.

К слову, во время пресс-конференции в Варшаве Владимир Зеленский также перечислил гарантии безопасности, к которым стремится Украина. По словам президента, прежде всего речь идет о вступлении в Европейский Союз, будущем членстве в НАТО, серьезных пакетах оружия и поддержке функционирования украинской армии.