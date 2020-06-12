Украинский журналист, который является уроженцем Крыма, Павел Казарин после упреков скандального блогера и провокатора Анатолия Шария признался, что действительно имеет российский паспорт. Его мужчина получил после аннексии полуострова, потому что планировал оставаться в Крыму.

Однако, впоследствии Казарин решил переехать на материковую часть Украины и избавиться от российского гражданства. Российские документы журналист оставил в Крыму. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Обратите внимание Тревожная ситуация с давлением на журналистов в Крыму: Украина готовит обращение в Международный суд

Ранее блогер-провокатор Анатолий Шарий разместил в сети фото российских документов Казарина – паспорт РФ издан 29 апреля 2014 года. Он также утверждал, что загранпаспорт Казарин получил 8 июля 2014 года в Москве.

Что рассказал о российских паспортах Казарин

В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс еще не началось. Сенцова еще не арестовали, а боинг еще не сбили. Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители и я хотел быть рядом,

– пояснил журналист.

По словам Казарина, после аннексии его крымская прописка приравнивалась к российскому гражданству. Была еще опция получить российский вид на жительство и при этом отказаться от паспорта. Только 3 тысячи человек успели это сделать, другие – нет.

"Я переехал в Киев в октябре 14. Мои родители – через год. Документы остались лежать в Симферополе. Российский паспорт был нужен мне только для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал – потребность в нем отпала. В течение последних двух лет я собирал справки для выхода из российского гражданства", – рассказал Казарин.

По словам журналиста, ускоренная процедура отказа от гражданства РФ занимает полгода. Именно столько же в посольстве рассматривают заявку. Сбор документов занимает не меньше времени.

С учетом того, что выписываться из крымской квартиры и получать справку об отсутствии налоговых задолженностей перед российским бюджетом мне приходилось удаленно, на все это ушло месяцев девять,

– добавил он.

Уже в январе 2020-го Казарин записался на прием в российское посольство, впрочем, визит назначили аж на март. Как оказалось, очередь из желающих отказаться от российского гражданства – большая. Впрочем, в марте из-за карантина визит отложили. Теперь на прием в российское посольство Казарин собирается прийти 18 июня.

Журналист отмечает, что хотел рассказать о наличии российского паспорта и гражданства, уже когда от них избавится, однако в последний момент решил поспешить.

Кто такой Павел Казарин? Украинский журналист, публицист. Работал ведущим на телеканале ICTV, является ведущим авторской программы на 24 канале "Грани правды", а также обозревателем украинского бюро "Радио Свобода".