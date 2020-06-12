Український журналіст, який є уродженцем Криму, Павло Казарін після закидів скандального блогера та провокатора Анатолія Шарія зізнався, що справді має російський паспорт. Його чоловік отримав після анексії півострова, бо планував залишатися у Криму.

Однак, згодом Казарін вирішив переїхати на материкову частину України і позбутися російського громадянства. Російські документи журналіст залишив у Криму. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Раніше блогер-провокатор Анатолій Шарій розмістив у мережі фото російських документів Казаріна – паспорт РФ виданий 29 квітня 2014 року. Він також стверджував, що закордонний паспорт Казарін отримав 8 липня 2014 року у Москві.

Що розповів про російські паспорти Казарін

Вкінці березня 2014-го я отримав в Сімферополі російський паспорт. Анексія Криму вже завершилася. Вторгнення на Донбас ще не почалося. Сенцова ще не заарештували, а боїнг ще не збили. Деякі мої друзі покинули півострів відразу після захоплення. Інші – планували залишатися. Я схилявся до другого сценарію. На півострові жили батьки і я хотів бути поруч,

– пояснив журналіст.

За словами Казаріна, після анексії його кримська прописка прирівнювалася до російського громадянства. Була ще опція отримати російську посвідку на проживання і при цьому відмовитися від паспорта. Лише 3 тисячі людей встигли це зробити, інші – ні.

"Я переїхав до Києва в жовтні чотирнадцятого. Мої батьки – через рік. Документи залишилися лежати в Сімферополі. Російський паспорт був потрібен мені лише для того, щоб жити в окупованому Криму. Коли я звідти поїхав – потреба в ньому відпала. Протягом останніх двох років я збирав довідки для виходу з російського громадянства", – переповів Казарін.

За словами журналіста, прискорена процедура щодо відмови від громадянства РФ займає пів року. Саме стільки ж в посольстві розглядають заявку. Збір документів займає не менше часу.

З урахуванням того, що виписуватися з кримської квартири і отримувати довідку про відсутність податкових заборгованостей перед російським бюджетом мені доводилося віддалено, на все це пішло місяців дев'ять,

– додав він.

Вже в січні 2020-го Казарін записався на прийом у російське посольство, втім, візит призначили аж на березень. Як виявилось, черга з бажаючих відмовитися від російського громадянства – чимала. Втім, в березні через карантин візит відклали. Тепер на прийом у російське посольство Казарін збирається прийти 18 червня.

Журналіст зазначає, що хотів розповісти про наявність російського паспорта і громадянства, вже коли їх позбудеться, проте в останній момент вирішив поспішити.

Хто такий Павло Казарін? Український журналіст, публіцист. Працював ведучим на телеканалі ICTV, є ведучим авторської програми на 24 каналі "Грані правди", а також оглядачем українського бюро "Радіо Свобода". У 2020 році Казарін отримав премію імені Гонгадзе.