Журналист отследил маршрут авианосной группы Франции через Bluetooth-трекер в почтовой открытке
- Журналист нидерландского телеканала прислал Bluetooth-трекер на фрегат Evertsen, что позволило отследить его маршрут.
- После инцидента Министерство обороны Нидерландов планирует усилить проверку военной корреспонденции.
Журналист нидерландского телеканала Omroep Gelderland Юст Верваарт провел эксперимент с безопасностью военной почты – он отправил на фрегат Bluetooth-трекер, спрятав его в открытке. Отправка позволила более суток отслеживать перемещение корабля.
Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Как журналист отследил нидерландский фрегат?
Речь идет о фрегате противовоздушной обороны Evertsen, который входит в состав авианосной группы и сопровождает французский авианосец "Шарль де Голль" в районе Кипра. Эта группировка выполняет задачи по защите союзников и морских путей на фоне напряжения вокруг Ирана.
Как выяснили журналисты, во время проверки военной почты конверты не проходят полноценного сканирования или открытия – их только осматривают через рентген. Именно это позволило незаметно доставить трекер стоимостью около 5 евро на борт корабля.
Благодаря устройству Верваарт смог в реальном времени отследить маршрут фрегата – от выхода из порта Ираклион на Крите до его движения в направлении Кипра. Поскольку корабль сопровождает авианосец, фактически было раскрыто местонахождение всей ударной группы.
После инцидента Министерство обороны Нидерландов заявило о намерении усилить проверку военной корреспонденции. Подобные случаи уже случались: ранее французский офицер случайно раскрыл позицию авианосца “Шарль де Голль” через фитнес-приложение Strava.
