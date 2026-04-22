Об этом сообщает Omroep Gelderland.

Как журналист отследил нидерландский фрегат?

Речь идет о фрегате противовоздушной обороны Evertsen, который входит в состав авианосной группы и сопровождает французский авианосец "Шарль де Голль" в районе Кипра. Эта группировка выполняет задачи по защите союзников и морских путей на фоне напряжения вокруг Ирана.

Как выяснили журналисты, во время проверки военной почты конверты не проходят полноценного сканирования или открытия – их только осматривают через рентген. Именно это позволило незаметно доставить трекер стоимостью около 5 евро на борт корабля.

Благодаря устройству Верваарт смог в реальном времени отследить маршрут фрегата – от выхода из порта Ираклион на Крите до его движения в направлении Кипра. Поскольку корабль сопровождает авианосец, фактически было раскрыто местонахождение всей ударной группы.

После инцидента Министерство обороны Нидерландов заявило о намерении усилить проверку военной корреспонденции. Подобные случаи уже случались: ранее французский офицер случайно раскрыл позицию авианосца “Шарль де Голль” через фитнес-приложение Strava.

