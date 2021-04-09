Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач изящно потроллил Виктора Медведчука, яхту которого 9 апреля арестовал суд. Представитель СМИ предложил куму Путина надувной матрас вместо морского судна.

Михаил Ткач заявил, что готов предоставить Виктору Медведчуку собственный матрас взамен на "ту яхту без доплаты". По его словам, на нем нардеп от ОПЗЖ "точно сможет доплыть до Крыма".

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У меня, если надо, есть надувной матрас. В период 2005 – 2010 видел, как на таких плавали на пляжах Мисхора те, у кого были лишние деньги. Почти новый. Я когда-то покупал, чтобы спать, когда гости приезжают. Пригодился раза три. И насос есть. Не такой что ногой надо качать, а добрый. От сети 220,

– написал журналист.

До Крыма точно доплывет

Представитель СМИ подчеркнул, что матрас хороший, синего цвета. Его точно не возьмут никакие радары, но заметил, что главное выплывать на рассвете, чтобы не загореть.

Да и возле Крыма русские на Адмирале Кузнецове встретят. Тарас Козак и Лавренюк не поместятся, но одной семьей места хватит. Словом, могу обменять на ту яхту без доплаты,

– подытожил Михаил Ткач.

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