Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач витончено потролив Віктора Медведчука, яхту якого 9 квітня арештував суд. Представник ЗМІ запропонував куму Путіна надувний матрац замість морського судна.

Михайло Ткач заявив, що готовий надати Віктору Медведчуку власний матрац взамін на "ту яхту без доплати". За його словами, на ньому нардеп від ОПЗЖ "точно зможе доплисти до Криму".

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У мене, якщо треба, є надувний матрац. У період 2005 – 2010 бачив, як на таких плавали на пляжах Місхора ті, хто мав зайві гроші. Майже новий. Я колись купляв щоб спати коли гості приїжджають. Згодився рази три. І насос є. Не такий що ногою треба качати, а добрий. Від мережі 220,

– написав журналіст.

До Криму точно допливе

Представник ЗМІ наголосив, що матрац хороший, синього кольору. Його точно не візьмуть жодні радари, але зауважив, що головне випливати вдосвіта, щоб не засмагнути.

Та й біля Криму росіяни на Адміралі Кузнєцові зустрінуть. Тарас Козак з Лавренюк не помістяться, але однією родиною місця вистачить. Словом, можу обміняти на ту яхту без доплати,

– підсумував Михайло Ткач.

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