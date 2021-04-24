Россия активно стягивала свои войска к границе с Украиной. Однако непонятно: планирует ли Владимир Путин наступление или использует эскалацию конфликта, как метод давления на Запад.

Такое мнение в своем блоге "Теории заговора" высказал журналист и ведущий Алексей Печий. Он считает, что реакция мира продемонстрировала России, что Украина является для них недоступной.

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Украина получила поддержку мира

Украину поддержали в восточной Европе, Великобритании, Соединенных Штатах, Турции и в Китае. Против России ввели новые экономические санкции. Также мировые лидеры продемонстрировали, что готовы дать отпор Кремлю моментально.

Очевидно, что эскалацией на границах с Украиной и в оккупированном Крыму, Путин заигрался и получил жесткий ответ, которого не ожидал,

– заявил Печий.

По словам журналиста, даже пропагандисты Путина перестали поднимать тему возможного наступления России на Украину. Поэтому идеальным сценарием для Кремля остается отступление.

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Чего пытался добиться Путин

Ведущий отметил, что возведение войск к линии разграничения могло быть инструментом запугивания. Впрочем, Кремлю этого не удалось. Запад дал России понять, что там знают об их нелегальных деяниях.

Это было бы ошибочно считать, что Путин остановится. Ему надо победа, хоть россиянам можно переговоры с Западом представить, как победу,

– заметил журналист.

В то же время Путину, по мнению Печия, удалось получить самое важное – его снова принимают за равного и готовы к диалогам. В частности говорится об инициативе Джо Байдена провести с российским президентом переговоры.

Полный блог Алексея Печия "Теории заговора": смотрите видео