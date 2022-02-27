Журналист Соболев – в терробороне: мотивирующее видеообращение

Киев защищают вооруженные силы Украины, там очень мощная составляющая. Им помогают резервисты территориальной обороны.

Киевские батальоны начали готовиться к защите столицы еще задолго до того, как 1 января закон вступил в силу. Украинские журналисты Егор Соболев и Антон Голобородько, которые присоединились к терробороне, записали видеообращение для 24 канала.

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Обращение журналистов

Голобородько: "Всем привет, друзья. Уже третий день в составе Сил терробороны выполняем задание – защищаем и обороняем столицу. Мне кажется, что все удается достаточно неплохо.

У врага есть потери, а мы до сих пор на своих позициях и не отступаем. Очень редко, но иногда захожу в интернет и смотрю на то, что происходит в Украине. Хочу сказать: "Украинцы, вы безгранично круты". Так круто отреагировать на угрозу, как отреагировал наш народ – просто мегакрутая вещь".

"Один из лучших периодов нашей жизни"

Соболев: "У нас отличное отделение. Есть люди с огромным опытом, есть люди, которые только пришли, но все очень мотивированы".

На мой взгляд, есть одно из лучших времен в нашей жизни. Многие друзья сравнивают ощущения как на Майдане, с Оранжевой революцией.

Видно, как мы развиваемся и оказываем общее национальное сопротивление вооруженной агрессии. Пишется мировая история, в которой украинцы будут играть чрезвычайную роль.

Обращения журналистов: смотрите видео

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