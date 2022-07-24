Малюську и Гутцайта просят отреагировать на псевдоглаву ФБУ Шевченко, работающего на россию

Украинский журналист Сергей Иванов призывает СБУ, ГБР, Министерства спорта и юстиции расследовать деятельность Кирилла Шевченко, пытающегося захватить Федерацию бокса Украины.

По словам Иванова, Шевченко всего лишь за пару дней до полномасштабного вторжения россии попытался совершить рейдерский захват ФБУ, в том числе и в пользу государства-агрессора.

Читайте также Президент Федерации бокса Украины тепло обнялся с россиянином на конгрессе: скандальное видео

В 2020 году, возглавляя Киевскую Федерацию бокса, он привез в Украину двух "тренеров" – чеченцев Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Чичаев – боевик пресловутого чеченского СОБРа, Айдамиров – заместитель начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции при мвд чечни. После вмешательства наших спецслужб они были депортированы. Но вопрос, зачем Шевченко писал письма и тащил сюда кадыровских боевиков, остается открытым,

– отметил Иванов.

Это не единственный скандал с участием Шевченко в последнее время. В частности, он подозревается в незаконном хранении оружия в гостинице "Крещатик". По словам журналиста, Шевченко удалось избежать уголовных производств благодаря покровительству мэра Виталия Кличко. У городского головы и его окружения в истории с Шевченко есть свой интерес – контролировать целую Федерацию бокса Украины.

Именно поэтому Иванов обратился к главам Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Министерства спорта и Министерства юстиции. Он требует расследовать ситуацию и дать оценку действиям Кирилла Шевченко.