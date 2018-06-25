Журналист Дмитрий Гнап заявил, что уходит в политику

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой.

Соответствующее видеообращение опубликовал в Facebook.

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Журналист сообщил, что примет участие в парламентских выборах.

"Обязательно приму участие в парламентских выборах. В отношении президентских, то я призываю всех политиков демократического лагеря объединиться ради праймериз, на которых выбрать лучшего и достойного кандидата, которого мы поддержим. Лично я готов принять участие в президентских праймериз. Хотя эта идея кажется мне абсолютно бредовой. Но только безумные идеи по-настоящему меняют мир", – заявил Гнап.

Гнап добавил, что его бывшие коллеги-журналисты, которые ранее ушли в политику, остаются в меньшинстве.

"Наши коллеги, которые ранее ушли в политику, сейчас остаются там в подавляющем меньшинстве. Поэтому я решил не оставаться в стороне", – добавил он.

Также в комментарии "Громадському" Гнап отметил, что вскоре планирует выйти из состава общественной организации "Общественное телевидение".