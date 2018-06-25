Журналіст Дмитро Гнап заявив, що йде у політику

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що завершує кар'єру журналіста та займатиметься політикою.

Відповідне відеозвернення опублікував у Facebook.

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Журналіст повідомив, що візьме участь у парламентських виборах.

"Обов'язково візьму участь у парламентських виборах. Стосовно президентських, то я закликаю всіх політиків демократичного табору об'єднатися заради праймеріз, на яких обрати найкращого і найдостойнішого кандидата, якого ми всі підтримаємо. Особисто я готовий взяти участь у цих президентських праймеріз. Хоча ця ідея видається мені абсолютно божевільною. Але тільки божевільні ідеї по-справжньому змінюють світ", – заявив Гнап.

Гнап додав, що його колишні колеги-журналістів, які раніше пішли у політику, залишаються у меншості.

"Наші колеги, які раніше пішли у політику, зараз залишаються там у переважній меншості. Тому я вирішив не лишатися осторонь", – додав він.

Також у коментарі "Громадському" Гнап зазначив, що незабаром планує вийти із складу громадської організації "Громадське телебачення".