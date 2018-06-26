Журналист Гнап хочет создать новую политсилу с Найемом

Украинский журналист Дмитрий Гнап заявил, что ведет переговоры с народным депутатом Мустафой Найемом по созданию совместного политического проекта.

Об этом Гнап рассказал во время прямой трансляции в Facebook.

24 канал сообщал, что 25 июня Дмитрий Гнап заявил, что идет в политику и планирует принять участие в парламентских выборах.

Гнап отметил, что Найем представляет не только себя, но и своих коллег-нардепов Сергея Лещенко и Светлану Залищук. Журналист не исключает, что эту политсилу могут создать на базе уже существующих зарегистрированных партий "Демократический альянс" или "Сила людей".

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При этом Гнап отметил, что речь идет не о создании политической партии, а политического объединения общественных активистов на базе партии.

Я не говорю сейчас о партии, потому что партия – понятие несколько устаревшее. Речь идет о проекте, объединении на платформе одной партии или групп неравнодушных людей, общественных активистов и т.д., более широкое понятие,

– пояснил журналист.

Он добавил, что такую ​​политсилу планируется создать именно во время президентской кампании, чтобы объединиться вокруг единого кандидата от демократического лагеря.