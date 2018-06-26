Журналіст Гнап хоче створити нову політсилу з Найємом

Український журналіст Дмитро Гнап заявив, що веде переговори з народним депутатом Мустафою Найємом щодо створення спільного політичного проекту.

Про це Гнап розповів під час прямої трансляції у Facebook.

24 канал повідомляв, що 25 червня Дмитро Гнап заявив, що йде у політику та планує взяти участь у парламентських виборах.

Гнап зазначив, що Найєм представляє не лише себе, але й своїх колег-нардепів Сергія Лещенка та Світлану Заліщук. Журналіст не виключає, що цю політсилу можуть створити на базі вже існуючих зареєстрованих партій "Демократичний альянс" або "Сила людей".

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При цьому Гнап наголосив, що мовиться не про створення політичної партії, а політичного об'єднання громадських активістів на базі партії.

Я не говорю зараз про партію, бо партія – поняття дещо застаріле. Ідеться про проект, об’єднання на платформі однієї партії, чи груп небайдужих людей, громадських активістів тощо, більш широке поняття,

– пояснив журналіст.

Він додав, що таку політсилу планується створити саме під час президентської кампанії, щоб об’єднатися навколо єдиного кандидата від демократичного табору.