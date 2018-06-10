Журналист отметил большую проблему Горбачева

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев был человеком-хаосом и при этом имел живую и достаточно человечную личность.

Об этом рассказал журналист Виталий Портников, которому пришлось поработать с Горбачевым, сообщает "Эспрессо".

"Меня в Горбачеве пугало то, что он не мог четко сформулировать мысль. Это был человек-хаос. И это для меня была огромная проблема. Я всегда думал, как человек с таким хаотичным мышлением может структурировать государство, которое он реформирует. И это я видел с самого начала", – сказал журналист.

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Портников объяснил, что такую ​​особенность Горбачев удачно скрывал своими актерскими данными.

"Что я еще видел. И что мне было интересно: Горбачев выглядел живым человеком, что не часто увидишь в политике. Но этот живой человек просматривался только тогда, когда он был с Раисой Максимовной. Она делала живым человеком. Он был в нее искренне влюблен. Это было видно", – отметил Портников.