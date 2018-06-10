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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Журналіст вказав на велику проблему Горбачова

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Михайло Горбачов
Михайло Горбачов / "Інформатор"

Перший та останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов був людиною-хаосом і при цьому мав живу й достатньо людяну особистість.

Про це розповів журналіст Віталій Портников, якому довелося попрацювати з Горбачовим, повідомляє "Еспресо".

"Мене у Горбачові лякало те, що він не міг чітко сформулювати думку. Це була людина-хаос. І це для мене була величезна проблема. Я завжди думав, як людина із таким хаотичним мисленням може структурувати державу, яку вона реформує. І це я бачив з самого початку", – сказав журналіст.

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Портников пояснив, що таку особливість Горбачов вдало приховував своїми акторськими даними.

"Що я ще бачив. І що мені було цікаво: Горбачов виглядав живою людиною, що не часто побачиш у політиці. Але ця жива людина проглядалася тільки тоді, коли він був з Раїсою Максимівною. Вона робила його живою людино. Він був у неї щиро закоханий. Це було видно", – відзначив Портников.

Теги: Новини політики СРСР Новини Росії Історія
Джерело: 24 Канал
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