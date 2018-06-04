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Журналист показал новые доказательства подлых действий оккупантов на Донбассе: фото

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Казанский показал доказательство обстрела боевиками поселков на Донбассе
Казанский показал доказательство обстрела боевиками поселков на Донбассе / Фото из Twitter

Российские оккупационные войска снимают свои преступления на Донбассе, в частности циничные обстрелы населенных пунктов, с помощью дронов, чтобы потом обвинить в них украинских бойцов.

Об этом пишет известный украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

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В частности, он показал скриншоты с видео, на которых показан мощный обстрел поселка под Авдеевкой Донецкой области.

"ДНРовцы" сами документируют на видео обстрел украинского поселка под Авдеевкой. Снаряды падают прямо на дома. Полные отморозки. Уже не стесняются,
– отметил Казанский.

По его словам, впоследствии пророссийские боевики обвиняют в обстрелах украинских военнослужащих.

"Сами снимают с дрона и выкладывают в сеть, как уничтожают Донбасс. А потом об "украинских карателях" рассказывают", – добавил журналист.

Казанский показал скрины с видео, как боевики обстреливают населенные пункты Донбасса

Оккупанты сняли на видео, как цинично обстреляли населенный пункт на Донбассе

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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