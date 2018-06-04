Журналіст показав нові докази підлих дій окупантів на Донбасі: фото

Російські окупаційні війська знімають свої злочини на Донбасі, зокрема цинічні обстріли населених пунктів, на дрон, щоби потім звинуватити в них українських бійців.

Про це пише відомий український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter.

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Зокрема, він показав скріншоти з відео, на яких показано потужний обстріл селища під Авдіївкою Донецької області.

"ДНРівці" самі документують на відео обстріл українського селища під Авдіївкою. Снаряди падають прямо на будинки. Повні відморозки. Уже не соромляться,

– наголосив Казанський.

За його словами, згодом проросійські бойовики звинувачують в обстрілах українських військовослужбовців.

"Самі знімають з дрону і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають", – додав журналіст.



Казанський показав скріни з відео, як бойовики обстрілюють населені пункти Донбасу



Окупанти зняли на відео, як цинічно обстріляли населений пункт на Донбасі