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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Журналіст показав нові докази підлих дій окупантів на Донбасі: фото

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Казанський показав доказ обстрілу бойовиками селищ на Донбасі
Казанський показав доказ обстрілу бойовиками селищ на Донбасі / Фото з Twitter

Російські окупаційні війська знімають свої злочини на Донбасі, зокрема цинічні обстріли населених пунктів, на дрон, щоби потім звинуватити в них українських бійців.

Про це пише відомий український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter.

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Зокрема, він показав скріншоти з відео, на яких показано потужний обстріл селища під Авдіївкою Донецької області.

"ДНРівці" самі документують на відео обстріл українського селища під Авдіївкою. Снаряди падають прямо на будинки. Повні відморозки. Уже не соромляться,
– наголосив Казанський.

За його словами, згодом проросійські бойовики звинувачують в обстрілах українських військовослужбовців.

"Самі знімають з дрону і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають", – додав журналіст.


Казанський показав скріни з відео, як бойовики обстрілюють населені пункти Донбасу


Окупанти зняли на відео, як цинічно обстріляли населений пункт на Донбасі

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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