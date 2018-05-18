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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Проросійські бойовики осоромилися новим фейком: журналіст викрив цікаву деталь

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Бойовики осоромилися через новий фейк
Бойовики осоромилися через новий фейк / Фото з відкритих джерел

Проросійські бойовики оконфузилися з даними про смерть "мирної жительки", яка нібито загинула на Донеччині через обстріл української армії

Про це написав відомий український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

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Так, напередодні сепаратистські ресурси повідомляли про смерть "мирної мешканки" Олени Воронченко 1983 року народження. При цьому, на фото видно, що загибла жінка була одягнена в камуфляж.

Наступного разу, коли будете вкидати фейк про вбиту "мирну жительку", хоча б не виставляйте фотографію її мертвого тіла в камуфляжі. Ну не можна ж бути такими ідіотами. Цікаво, скільки ще подібних "мирних жертв" навісили на "криваву хунту"?
– поцікавився Казанський.


Новина бойовиків про вбиту нібито "мирну жительку" Донбасу

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Російська пропаганда ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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