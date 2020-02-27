Журналист вышел в эфир в смешных масках Facebook: курьезное видео

Американский журналист телеканала WLOS Джастин Гинтон рассмешил сеть своим репортажем о снегопадах.

Джастин Гинтон рассказал о смене погоды в прямом эфире в фейсбуке, но сделал это оригинально.

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Во время ролика случайно включились смешные маски, которые постоянно менялись. Журналист за минуту был и волком, и космонавтом, и дедушкой, а также парнем с розовыми усами и большими глазами.

Смотрите видео курьезного прямого эфира журналиста: