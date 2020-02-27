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      Журналист вышел в эфир в смешных масках Facebook: курьезное видео

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      Журналист вышел в эфир в смешных масках Facebook / Коллаж 24 канала

      Американский журналист телеканала WLOS Джастин Гинтон рассмешил сеть своим репортажем о снегопадах.

      Джастин Гинтон рассказал о смене погоды в прямом эфире в фейсбуке, но сделал это оригинально.

      К слову: День работников радио и ТВ: подборка самых эпичных курьезов в прямом эфире

      Во время ролика случайно включились смешные маски, которые постоянно менялись. Журналист за минуту был и волком, и космонавтом, и дедушкой, а также парнем с розовыми усами и большими глазами.

      Смотрите видео курьезного прямого эфира журналиста:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Курьезные новости СМИ Журналисты
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