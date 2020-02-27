Журналіст вийшов в ефір у смішних масках Facebook: курйозне відео

Американський журналіст телеканалу WLOS Джастін Гінтон розсмішив мережу своїм репортажем про снігопади.

Джастін Гінтон розповів про зміну погоди у прямому ефірі у фейсбук, але зробив це оригінально.

До слова: День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі

Під час ролика випадково увімкнулись кумедні маски, які постійно змінювались. Журналіст за хвилину був і вовком, і космонавтом, і дідусем, а також хлопцем з рожевими вусами і великими очима.

Дивіться відео курйозного прямого ефіру журналіста: