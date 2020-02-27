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      Журналіст вийшов в ефір у смішних масках Facebook: курйозне відео

      - Читать новость на русском
      Журналіст вийшов в ефір у смішних масках Facebook / Колаж 24 каналу

      Американський журналіст телеканалу WLOS Джастін Гінтон розсмішив мережу своїм репортажем про снігопади.

      Джастін Гінтон розповів про зміну погоди у прямому ефірі у фейсбук, але зробив це оригінально.

      До слова: День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі

      Під час ролика випадково увімкнулись кумедні маски, які постійно змінювались. Журналіст за хвилину був і вовком, і космонавтом, і дідусем, а також хлопцем з рожевими вусами і великими очима.

      Дивіться відео курйозного прямого ефіру журналіста:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Курйозні новини ЗМІ Журналісти
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