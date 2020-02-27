Журналіст вийшов в ефір у смішних масках Facebook: курйозне відео
Американський журналіст телеканалу WLOS Джастін Гінтон розсмішив мережу своїм репортажем про снігопади.
Джастін Гінтон розповів про зміну погоди у прямому ефірі у фейсбук, але зробив це оригінально.
До слова: День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Під час ролика випадково увімкнулись кумедні маски, які постійно змінювались. Журналіст за хвилину був і вовком, і космонавтом, і дідусем, а також хлопцем з рожевими вусами і великими очима.
Дивіться відео курйозного прямого ефіру журналіста:
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