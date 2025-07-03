Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Почему задержали Максима Коцюбинского

Максима Коцюбинского задержали 1 июля, через несколько часов после съемки. В тот момент журналист уже занимался личными делами и ждал встречи с другом.

В участке он провел несколько часов: в конце концов Коцюбинского отпустили без составления протокола о задержании.

Сам журналист рассказал, что сначала к нему подошел один правоохранитель, попросил предъявить документы и объяснил это "опросом граждан". Впоследствии подошел еще один полицейский, который сообщил о необходимости осуществить "поверхностный обыск". После этого к журналисту подошло еще несколько полицейских.

На мой вопрос, почему это делают при "опросе граждан", полицейские ответили, что кто-то им сообщил, что я снимаю на видео стратегические объекты, чего я не делал,

– рассказал Коцюбинский.

Журналист сразу предъявил удостоверение и объяснил, что ранее в тот день фиксировал перемещение публичного лица в пределах редакционного задания. Несмотря на это, правоохранители предложили ему проехать в участок на Прорезной, 12-Б.

Как только прибыл адвокат, Максим Коцюбинский еще раз изложил все обстоятельства происшествия. Только после этого его наконец отпустили из участка.

Впоследствии ситуацию прокомментировали ситуацию в патрульной полиции Киева.

Там заявили, что к ним обратился прохожий и сообщил, что человек фотографирует здание и рядом припаркованные авто. Учитывая военное положение и лиц, которые могут передавать любые данные об объектах врагу, он попросил проверить незнакомца.

Мы обратились к мужчине предоставить документы для проверки, впрочем он отказался их предъявить. Поэтому его доставили в районный отдел полиции, где впоследствии он сообщил, что является работником одного из медиа и делал съемку для новости. Также на место журналист вызвал адвоката. Мы находились рядом и ожидали прибытия правозащитника,

– говорится в заявлении правоохранителей.

Впоследствии работники районного управления полиции выяснили все обстоятельства и опросили работника медиа. После этого он покинул территориальное подразделение.

Стоит отметить, что ранее Максим Коцюбинский работал над расследованием, которое показало, что министр юстиции Ольга Стефанишина проживает в квартире, оформленной на ее мать – Надежду Кравец. Несмотря на это, в декларации чиновницы информация об этом жилье отсутствует.

Утром 1 июля журналисты hromadske зафиксировали, как автомобиль, которым пользуется министр, выезжает из жилого комплекса "Львовская площадь". Эта машина находится на балансе Кабинета министров Украины.