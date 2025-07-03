Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Чому затримали Максима Коцюбинського

Максима Коцюбинського затримали 1 липня, за кілька годин після знімання. В той момент журналіст уже займався особистими справами та чекав на зустріч із другом.

У відділку він провів кілька годин: зрештою Коцюбинського відпустили без складання протоколу про затримання.

Сам журналіст розповів, що спершу до нього підійшов один правоохоронець, попросив пред'явити документи й пояснив це "опитуванням громадян". Згодом підійшов ще один поліцейський, який повідомив про необхідність здійснити "поверхневий обшук". Після цього до журналіста підійшло ще кілька поліціянтів.

На моє питання, чому це роблять при "опитуванні громадян", поліціянти відповіли, що хтось їм повідомив, що я знімаю на відео стратегічні об'єкти, чого я не робив,

– розповів Коцюбинський.

Журналіст одразу пред'явив посвідчення й пояснив, що раніше того дня фіксував переміщення публічної особи в межах редакційного завдання. Попри це, правоохоронці запропонували йому проїхати до відділку на Прорізній, 12-Б.

Щойно прибув адвокат, Максим Коцюбинський ще раз виклав усі обставини події. Лише після цього його нарешті відпустили з відділку.

Згодом ситуацію прокоментували в патрульній поліції Києва.

Там заявили, що до них звернувся перехожий та повідомив, що чоловік фотографує будівлю та поряд припарковані авто. Зважаючи на воєнний стан та осіб, які можуть передавати будь-які дані про об'єкти ворогу, він попросив перевірити незнайомця.

Ми звернулися до чоловіка надати документи для перевірки, втім він відмовився їх пред'явити. Тож його доставили до районного відділу поліції, де згодом він повідомив, що є працівником одного з медіа та робив зйомку для новини. Також на місце журналіст викликав адвоката. Ми перебували поряд і очікували на прибуття правозахисника,

– йдеться в заяві правоохоронців.

Згодом працівники районного управління поліції з'ясували всі обставини та опитали працівника медіа. Після цього він покинув територіальний підрозділ.

Варто зазначити, що раніше Максим Коцюбинський працював над розслідуванням, яке засвідчило, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина проживає у квартирі, оформленій на її матір – Надію Кравець. Попри це, у декларації посадовиці інформація про це житло відсутня.

Вранці 1 липня журналісти hromadske зафіксували, як автомобіль, яким користується міністерка, виїжджає з житлового комплексу "Львівська площа". Ця автівка перебуває на балансі Кабінету міністрів України.