Журналистам разрешили показывать последствия обстрелов военных объектов с задержкой в 12 часов

Теперь показывать последствия обстрелов военных объектов журналисты смогут, по меньшей мере, через 12 часов. Об этом говорится в заявлении, касающемся работы представителей СМИ в районах проведения боевых действий.

Также изменилось время, через которое можно показывать последствия атак по гражданским объектам. Как передает 24 канал со ссылкой на совместное заявление Минкульта, Минобороны и сообщества "Медиарух", это можно будет делать через три часа.

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За нарушения у журналистов будут отбирать аккредитацию

Разрешается обнародование сделанных фото и видео представителями СМИ и журналистами о событиях на месте ведения боевых действий по завершению 12 часов для военных объектов, через 3 часа – для гражданских,

– говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивают самоотверженную работу журналистов, а также их профессионализм и бесстрашие. Известно, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины аккредитацию получили шесть тысяч журналистов.

Безопасность и защита журналистов, говорится в заявлении, – основа свободы слова. Поэтому Украина делает все возможное для этого. Также отмечается, что в районы ведения боевых действий могут попасть только аккредитованные представители СМИ. И только тогда, когда получат разрешение командиру подразделения.

Если представители СМИ нарушают правила, с которыми ознакомляются во время получения пресскарты, то их аккредитацию отменяют. В частности, в заявлении в очередной раз попросили избегать важной информации, которая может сыграть на руку врагу и повлиять на боевые действия.

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