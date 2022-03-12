Журналистам удалось попасть во дворец Медведчука: что хранил кум Путина

Журналисты из "Следствия. Инфо" сумели попасть на территорию дворца Медведчука, который он не успел достроить. Они увидели, что там хранил кум Путина, и решили показать нам.

Пока Медведчук сидел под домашним арестом, он реконструировал свой дворец под Киевом, возле живописной Пущи-Водицы.

Напомним Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

На днях на территорию дворца пришли активисты, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Они ждут правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество.

Масштаб территории и имения впечатляют

Сам дворец сейчас пуст – семья Медведчука его реконструировала и перестраивала, так что внутри сейчас только голые стены и деревянные балки.

Масштаб самого дворца впечатляет – более 2 тысяч квадратных метров. Там должно было быть более сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни и гостиные, а также бассейн.

Но самое интересное нашли в глубине дома, возле гаражей. На время реконструкции много ценных вещей и предметов роскоши Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения.

Такого количества вещей журналисты еще не видели

Комнаты заставлены вплотную картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Большинство из них просто лежат друг на друге. Среди картин поставили игральный автомат Admiral XXXL.

Из золотой рамы на нас смотрит жена Медведчука Оксана Марченко, а рядом лежит рамка с надписью "Оксана Марченко лучшая".

Также там нашли стационарный телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", "кинотеатр", "колыба", кабинеты, спальни и многое другое.

В оранжевых коробках можно увидеть роскошные тарелки и сервизы, которые стоят сотни, а иногда и тысячи евро за единицу. Кроме этого, во дворце были отдельные комнаты для брендовых вещей и изделий из меха.

Медведчук стал рекордсменом по лжи в декларации: смотрите видео