Заставляют брать российский паспорт: журналистка рассказала, какова ситуация на левом берегу Херсонщины

На эту тему в эфире 24 Канала беседовали с журналисткой из Херсона Евгенией Вирлич. По ее словам, в оккупированной Херсонской области уже осталось довольно мало людей, которые не получили российский паспорт. К сожалению, без него выжить там практически невозможно.

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Как подчеркнула Вирлич, информация о рейдах в Херсонской области действительно поступала. Сейчас оккупанты создали такие условия, что без российского паспорта фактически невозможно обойтись.

Настолько закручивают гайки всем, у кого нет российского паспорта. Это варьируется от полной блокировки услуг до плена, ложных обвинений и так далее. С российским паспортом есть шанс выжить или уехать из зоны оккупации. Ведь тогда ты проходишь блокпосты. Если там обнаружат, что у тебя нет паспорта РФ, то вряд ли ты сможешь уехать– отметила Вирлич.

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Добавим, что россияне продолжают обстреливать Херсон практически со всех сторон. Больше всего под вражескими обстрелами находятся Корабельный, Днепровский и Центральный районы города. Из-за постоянных атак в Херсоне систематически возникают проблемы со связью и электроснабжением, поэтому троллейбусы порой не могут выйти на маршруты.

Также оккупанты сознательно бьют FPV-дронами мирных жителей. Под обстрел попадают и люди, и частные автомобили, и велосипедисты, и грузовики, доставляющие продукты. Кроме того, оккупанты систематически обстреливают продуктовые магазины, где обычно много людей.